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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العضايلة: الطاقة والغاز الطبيعي والزراعة أهم ملفات اللجنة العليا المصرية الأردنية

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن

قال السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة، إن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة هي أكثر اللجان انتظاماً، مضيفاً أنه على مدى الـ 30 عاماً الماضية، لم تنعقد هذه اللجنة سنوياً، حيث كانت الاجتماعات على مستوى البلدين بين رؤساء الوزراء فقط.

وأضاف العضايلة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن العلاقات المصرية الأردنية علاقات متميزة ومتطورة دائماً، مشيراً إلى أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس السيسي، وملك الأردن، بالسعي قدماً نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

ونوه سفير الأردن بالقاهرة إلى أنه في عهد الرئيس السيسي شهدت مصر نهضة كبيرة وإنجازات هائلة، وشهد الأردن أيضاً في عهد ملك الأردن الحالي انجازات كبيرة، وبالتالي يتم مناقشة هذه الانجازات واستثمار المزايا في كلا البلدين، من خلال اللجان المشتركة.

وتابع العضايلة : "نتطلع إلى توسيع الاتفاقيات بين البلدين، ومذكرات التفاهم، لتسهيل مهمة القطاع الخاص، والدوائر الحكومية في البلدين"، مؤكداً أن مصر والأردن يشهدان تحقيق إنجازات تنموية ومشروعات مشتركة ملموسة خلال الفترة الحالية.

وأشار سفير الأردن في القاهرة إلى أن الطاقة والغاز الطبيعي والزراعة من أهم الملفات المطروحة على طاولة مناقشات اللجنة العليا المصرية الأردنية.

سفير الأردن السفير أمجد العضايلة الرئيس السيسي ملك الأردن اللجنة العليا المصرية الأردنية

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