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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ملف سري .. ربشا كيمنك ينضم للمداح 2 مع حمادة هلال

صدى البلد

انضم العراقي ربشا كيمنك الي فريق مسلسل المداح ٢ مع النجم حمادة هلال والذي سيتم عرضه في رمضان المقبل .

وأكد ربشا ان ماشجعه علي المسلسل هو وجود نجم بحجم حمادة هلال و نجاح الجزء الاول من المسلسل بشكل كبير ".
ويخوض ربشا الموسم الرمضاني بمسلسل ملف سري مع هاني سلامة ومسلسل المداح مع حمادة هلال .

وحقق مسلسل «المداح» الذي عرض في رمضان 2021 نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال، ونسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية (صابر) والتي يجسدها حمادة هلال فهو شخص طيب ولكنه يقع في حب فتاة (نسرين طافش) وتنقلب حياته رأسًا على عقب بعد ذلك.

نسرين طافش تعتذر:

واعتذرت الفنانة نسرين طافش عن المشاركة بالجزء الثاني لارتباطها بتصوير مسلسل آخر وهو «جوقة عزيزة» في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت.

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