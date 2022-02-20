الصحة: دواء كورونا متوفر في المستشفيات الحكومية مجانا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كان هناك تنسيقا مع الصين لتوفير المواد الخام لعدد 500 مليون جرعة من اللقاح المصري الصيني لتصنيعها في المصانع المصرية، وتم إهداء نصف مليون جرعة إلى الأشقاء في دولة فلسطين.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك قدرات تمكنها من تقديم جرعات تعزيزية من اللقاح للدول الشقيقة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر من إفريقيا لتكون مركزا لتصنيع اللقاحات بأحدث التكنولوجيا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر لديها بنية تحتية وتشريعية قوية تمكنها من تصنيع اللقاحات، وتتميز بعدد كبير من العلماء، وإمكانية كبيرة في نقل اللقاحات إلى الدول الأخرى بفضل البنية التحتية التي استطاعت إنشائها في الوقت السابق.

وأردف حسام عبد الغفار، أن مصر سوف تتمكن من تصنيع نوعين من اللقاح هما استرازينكا وموديرنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن القاهرة تسير بشكل قوي في مجال البحث العالمي.

واستطرد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن أعداد الإصابات بكورونا تشهد حالة من الثبات وهذا مؤشر جيد، كما أن الحالات الحرجة تنخفض كل يوم عن الآخر، وهناك سعة في المستشفيات، موضحا أن مصر ما زالت في الموجة الخامسة.

وأكد حسام عبد الغفار، أن الوزارة ضخت ما يزيد من 200 جرعة من دواء كورونا، وليس هناك حاجة لضخ أعداد أخرى حاليا، موضحا أن سعر الدواء يبلغ نحو 650 جنيها تقريبا، مع الأخذ في الاعتبار أنه يوجد في المستشفيات الحكومية مجانا.