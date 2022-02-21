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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع.. سقوط طائرة في البحر بين السباحين

صدى البلد

سقطت طائرة هليكوبتر في المياه بالقرب من السباحين وأمام اعين الجالسين على الشاطئ، وكان ذلك في ساوث بيتش الشهير في ميامي ، مما أدى إلى إصابة شخصين في حادث مروع.

لحسن الحظ ، لم يُقتل أحد في الحادث وأظهرت اللقطات التي شاركتها Miami Beach PD على تويتر اللحظة التي سقطت فيها المروحية في المحيط الأطلسي مما تسبب في تناثر هائل بينما كان رواد الشواطئ ينظرون.

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وهرعت طواقم الطوارئ إلى الموقع على متن زلاجات مائية وعلى متن قوارب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


نُقل اثنان من الأشخاص الثلاثة الذين كانوا في المروحية إلى المستشفى في حالة مستقرة حيث أغلقت الشرطة الشاطئ المزدحم بين الشارعين التاسع والحادي عشر عند بدء التحقيقات.

ولم يتضح سبب تحطم المروحية وما إذا كانت طائرة تجارية أم عامة، وغردت Miami Beach PD: " تلقت MBPD مكالمة تحطم طائرة هليكوبتر في المحيط".

وقد استجابت الشرطة و MiamiBeachFire إلى مكان الحادث وتم نقل اثنين من الركاب إلى مستشفى جاكسون ميموريال في حالة مستقرة.

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تبادل الشهود الصدمة على تويتر ، حيث غرد أحدهم:"رأيت هذا وكان الموقف سرياليًا"، وكتب آخر: "مخيف جدًا - اعتقدنا أنه سيحل بنا حتى أدركنا أنه أقرب إلى مجموعة أخرى من الناس، ويبدو أن الطيار كان يبذل قصارى جهده لتجنب الناس في الماء".
 

طائرة هليكوبتر الشاطئ ميامي حادث مروع

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