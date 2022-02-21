أتلتيك بلباو يفوز على ريال سوسيداد 4-0 في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيك بلباو فوزا كبيرا على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف دون رد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة ٢٥ من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



ورغم مرور ٦٠ دقيقة من عمر المباراة دون اهتزاز الشباك، إلا أن الفريق الباسكي تمكن من تسجيل أربعة أهداف متتالية عن طريق دانييل فيفيان في الدقيقة ٦٨، وأوهيان سانيت في الدقيقة ٧٢، وإينياكي ويليامز في الدقيقة ٨٠، وإيكار مونياين في الدقيقة ٨٩.



كما أهدر بلباو ضربة جزاء في الدقيقة ٣٢، عبر لاعبه إيكار مونياين.



وبذلك الفوز، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى ٣٧ نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الليجا، بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسيداد صاحب المركز السابع.