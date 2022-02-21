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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفرنسية تعلق على الاتصال الهاتفي بين بايدن وماكرون

ماكرون
ماكرون

أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية وبذل كل الجهود لتحقيقه.

وكان قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن الطرفين ناقشا جهود الدبلوماسية والردع الجارية ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

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بوتين يبحث مع ماكرون أزمة ضخ السلاح لـ أوكرانيا وتشجيع حل النزاع في دونباس

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أزمة أوكرانيا.. اجتماع طارئ غدًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. ماكرون يجري مباحثات اللحظة الأخيرة مع بوتين وشولتز.. ومحللون يستبعدون الغزو الشامل

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد إلى لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت وبأي صيغة، إذا كان ذلك يسمح بتجنب حرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أكد بلينكن أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكناً إلى حين "تحرّك الدبابات الروسية فعلياً وتحليق الطائرات".

وأشار إلى أن "كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان روسيا وبيلاروسيا تمديد المناورات العسكرية، يشير إلى أن العالم على شفا غزو روسي لأوكرانيا".

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة، أعدت مع حلفائها حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا.

الرئيس الفرنسي الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون البيت الأبيض الرئاسة الفرنسية

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