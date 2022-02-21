انطلاق مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة اليوم

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات الدورة الثانية عشرة من من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة مدير التصوير طارق التلمسانى و يستمر المهرجان حتى الخميس 24 فبراير.

ويشهد حفل الافتتاح عرض مجموعة من أهم الأفلام القصيرة التي شاركت في المسابقة الرسمية للمهرجان في دوراته السابقة، وتعقبها ندوة مفتوحة تمهيدا لعرض أول ستة أفلام مشاركة في المسابقة الرسمية.

يشارك في لجنة التحكيم الدكتور محسن أحمد والناقد الأمير أباظة والمخرج محمد حمدي والدكتور ةإيمان أنيس والناقد عبد الرحمن رسلانومدير التصوير عاطف مهدي.

و يشهد حفل الختام إعلان جوائز الأفلام المتسابقة، وتكريم الفنانين أحمد عبد العزيز، أحمد بدير، عارفة عبد الرسول، والمخرجين محسن أحمد، محمد حمدى، والناقد الأمير أباظة.

كان المخرج مصطفى وفيق، قد أعلن مشاركة فيلمه الروائى القصير"نحمده"، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان يوسف شاهين للأفلامالروائية والتسجيلية القصيرة، المقرر إقامته تحت شعار "لسه الأغانى ممكنة".

كان المخرج مصطفى وفيق، قد أعلن مشاركة فيلمه الروائى القصير"نحمده"، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، المقرر إقامته تحت شعار "لسه الأغانى ممكنة".





وقال المخرج مصطفى وفيق، إن فيلم "نحمده" حظى مؤخرا بالمشاركة قى العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كان أبرزها مهرجان"واسط" السينمائى الدولى للأفلام القصيرة بالعراق، وحصلت بطلته فاطمة بسيونى على جائزة أفضل ممثلة.

كما كان له مشاركة خاصة فى مهرجان أفلام المرأة السابع بغزة، وأيضا المهرجان الدولى الإلكترونى للأفلام القصيرة بسوريا، كما شارك فىمهرجان أفلام المحاولة بقصر السينما بالقاهرة.