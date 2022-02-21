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رئيس التحرير
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اقتصاد

تعاونيات البناء والإسكان: التعاقد على أبراج بورسعيد والمنصورة ولؤلؤة القاهرة والتسليم أبريل

حسام الدين مصطفى
حسام الدين مصطفى رزق

صرح اللواء د.م حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، بأنه يجرى الآن التعاقد مع السادة العملاء الحاجزين لمشروعات ( أبراج بورسعيد ، لؤلؤة القاهرة الجديدة ، أبراج المنصورة ). 

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية الخاصة بتلك المشروعات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو المقبلين. 

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وأشار "رزق" إلى أن مشروع أبراج بورسعيد يضم ما يقارب الـ ٣ آلاف وحدة سكنية ، بمساحات تتراوح ما بين ٨٠ إلى ١١٠ م٢ ، مضيفاً أنه يعد المشروع الإستثماري التعاوني الأكبر في الشرق الأوسط، وتم عرضه في مؤتمر الحلف التعاوني الدولي الذى عقد في كوريا الجنوبية ديسمبر الماضى. 

ولفت رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أن مشروع أبراج بورسعيد يعد قطباً تنموياً وسط المحافظة، حيث يضم أول مول معلق في مصر يحتوي على عدد ٤ دور سينما ومجمعات ترفيهية ومنطقة مطاعم مجمعة فود كورت، ومحلات تجارية، كما يحتوي المشروع على أطول ممشى تجاري في مصر بطول ١٨٠٠ متر تحت بواكي مظللة، وقد تم تصميمه ليحمل الطابع التاريخي للعمارة في بورسعيد ، كما يضم المشروع ٤ أبراج إدارية لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات المشاركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجراجاً متعدد الطوابق بسعة ١٤٥٠ سيارة. 

وكشف "رزق" أن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يشمل ما يقارب ٢٨٠٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين ١٠٩ إلى ١٥٢ م٢ ، كما يضم ٤ مولات تجارية، ومستشفى، ومدرسة، ومنطقة خدمات أساسية، ومسجداً، ومبنى متعدد الأغراض يشمل مركزاً طبياً ودار حضانة وكافيتريا ومقراً لاتحاد الشاغلين. 

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان ، أن مشروع أبراج المنصورة يضم ١١ برجاً سكنياً ، تحتوي على ما يقرب من ٩٠٠ وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين ٨٠ إلى ٩٧ م٢، كما يضم المشروع العديد من الأنشطة التجارية والإدارية ومسجداً. 

تجدر الإشارة إلى أنه تم البدء في التعاقد على وحدات أبراج المنصورة ٩ يناير الماضي ، والتعاقد على وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة تم البدء فيها في ١٦ يناير ، أما مشروع بورسعيد فقد تم البدء في التعاقد على الوحدات السكنية الخاصة به في ٣٠ يناير الماضي.

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