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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تعيين 742 شاباً وصرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بقنا

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين  742  شاباً من  مختلف المؤهلات ، منهم شاباً  "قادر باختلاف" ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2437  شاباً منهم 10 "قادرون باختلاف" ، وتوفير 160 فرصة عمل ، فضلا عن استخراج 962 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 476 ألفاً و551 جنيه  لـ 5178 عاملاً من المسجلين ، منها 395 ألفاً و560 جنيهاً  لـ 4621  عاملاً كرعاية إجتماعية ، وصرف 80 ألفاً و991 جنيه للرعاية الصحية لـ 557 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يناير الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 539 منشأة، وعمل 3 حملات تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير 32 محضراً  عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين ، فضلاً عن تلقى 7 شكاوى عمالية،  تم تسوية شكوى منها ودياً ،وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء ، وتبقت 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة  .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 161 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

 

وزير القوي العاملة 2
وزير القوي العاملة 2

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة محافظة قنا تعيين 742 شابا قادر باختلاف صرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة كعب العمل

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