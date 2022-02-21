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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"البحوث الإسلامية" يوجّه قافلتين دعويتين إلى الواحات البحرية ووادي النطرون

قوافل البحوث الإسلامية
قوافل البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلتين دعويتين إلى الواحات البحرية ووادي النطرون؛ ضمن خطة المجمع للتواجد في المناطق النائية والمهمة لحماية المواطنين من الفكر المتطرف، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن تلك القوافل تأتي لتأكيد قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن في مواجهة التحديات الراهنة خاصة في هذه المناطق الحدودية والبعيدة، والتي تعد أحد أهم الأماكن التي يركز عليها المجمع من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس.


أضاف عياد أن برنامج عمل القوافل يركز على الشباب، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.


أوضح الأمين العام أن القوافل التي يطلقها المجمع، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري؛ للتركيز على توعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئولية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن.

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