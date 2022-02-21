تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفي السعديين المركزي في منيا القمح

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالأقسام الطبية بمستشفي السعديين بمنيا القمح ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الشؤون الصحية وجمعية الأورمان لتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي ومحطة معالجة المياه بالمستشفى شامل البنية التحتية والأجهزة الطبية وذلك على نفقة الجمعية لتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفى.

واستمع المحافظ من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لشرح مفصل عن طبيعة الأعمال الجارية بالمستشفى ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تطوير ورفع كفاءة محطة معالجة المياه بالمستشفي وقسمي الكلى الصناعي والحضانات مع عمل التوسعات اللازمة لهما بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ، لإستيعاب أكبر عدد من المرضى ، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لهم.

ولفت إلى أنه سيتم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي بواقع ١٥ ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتهم ، ليصل الإجمالي إلي ٦٠ ماكينة غسيل كلوي ، وزيادة عدد ١٥ حضانة ليصل الإجمالي إلي ٣٥ حضانة وذلك بتكلفة إجمالية ١٧ مليون جنيه.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن التطوير سيشمل نقل قسم الكلي الصناعي للدور الأرضي ، ونقل الحضانات للدور الثالث ، للتخفيف على مرضى الغسيل الكلوي ، لافتاً إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم زيادة القوة الإستيعابية لقسم الأورام إلى ٤٠ سرير لمرضى علاج الأورام "خارجي" لتقديم الخدمة لعدد ٤٠ مريض بالجلسة الواحدة بدلاً من ١٠ حالات حالياً.

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإستمرار في مراقبة الأداء الطبي بالمستشفيات العامة ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والوقوف على الإحتياجات الفعلية من الأدوية والمستلزمات الطبية ، موجهاً مدير المستشفي بضرورة حسن إستقبال المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لهم.