عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفي السعديين المركزي في منيا القمح

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالأقسام الطبية بمستشفي السعديين بمنيا القمح ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الشؤون الصحية وجمعية الأورمان لتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي ومحطة معالجة المياه بالمستشفى شامل البنية التحتية والأجهزة الطبية وذلك على نفقة الجمعية لتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفى.

 

واستمع المحافظ من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لشرح مفصل عن طبيعة الأعمال الجارية بالمستشفى ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تطوير ورفع كفاءة محطة معالجة المياه بالمستشفي وقسمي الكلى الصناعي والحضانات مع عمل التوسعات اللازمة لهما بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ، لإستيعاب أكبر عدد من المرضى ، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لهم.

 

ولفت إلى أنه سيتم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي بواقع ١٥ ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتهم ، ليصل الإجمالي إلي ٦٠ ماكينة غسيل كلوي ، وزيادة عدد ١٥ حضانة ليصل الإجمالي إلي ٣٥ حضانة وذلك بتكلفة إجمالية ١٧ مليون جنيه.

 

وكيل صحة الشرقية يعقد ورشة عمل لمناقشة خطة تطوير المستشفيات

أضاف وكيل وزارة الصحة أن التطوير سيشمل نقل قسم الكلي الصناعي للدور الأرضي ، ونقل الحضانات للدور الثالث ، للتخفيف على مرضى الغسيل الكلوي  ، لافتاً إلى أنه خلال المرحلة القادمة سيتم زيادة القوة الإستيعابية لقسم الأورام إلى ٤٠ سرير لمرضى علاج الأورام "خارجي" لتقديم الخدمة لعدد ٤٠ مريض بالجلسة الواحدة بدلاً من ١٠ حالات حالياً.

 

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإستمرار في مراقبة الأداء الطبي بالمستشفيات العامة ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والوقوف على الإحتياجات الفعلية من الأدوية والمستلزمات الطبية ، موجهاً مدير المستشفي بضرورة حسن إستقبال المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

القمح منيا القمح صحة الشرقية المستشفى المستشفيات مستشفيات الأورمان جمعية الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

دي بنتي..ماذا قال والد حنين حسام فتاة تيك توك قبل بدء المحاكمة؟

ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة ..أستاذ علم الفيروسات يوضح

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفضا جويا جديدا الأربعاء

بحد أقصى 30 يوما و500 جنيه| البت في طلب التسجيل بالشهر العقاري

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي

حنين حسام.. شهرة سجنت صاحبها| دفتر أحكام اليوتيوبر منذ البداية لليوم

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

ترشيحاتنا

مشروع قانون..6 جزاءات تأديبية لـ السجناء المخالفين

الزراعة : مشروعات لإنشاء 100 ألف فدان صوب وإنتاج حيواني وسمكي

«مأخدتش حاجة».. فاطمة عيد تتبرأ من طبيب الكركمين بعد حبسه بتهمة النصب|فيديو

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي

دي بنتي..ماذا قال والد حنين حسام فتاة تيك توك قبل بدء المحاكمة؟

الأهلي ومصر للمقاصة.. ييرسي تاو خارج الحسابات.. والشناوي ليس أساسيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر وفرنسا تنفذان التدريب المشترك "رمسيس 2022" بمسرح عمليات البحر المتوسط

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

فيديو

براحتي .. محمد رمضان يستفز جمهوره من داخل طائرته |فيديو جراف

صاحب أغنية مازنجر الملك الشجاع.. وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

تامر فرج: أستعد لطرح روايتى "درب الأربعين" وتحويلها لمسلسل.. فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ