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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سيتم طردهم.. وزير الشئون النيابية يعلق على استثناء الأحزاب والنقابات من تعديلات الإيجار للغرض غير السكني

المستشارعلاء فؤاد
المستشارعلاء فؤاد وزير الشئون النيابية

طالبت النائبة مارسيل سمير ، استثناء  مقرات الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ، من تطبيق تعديلات قانون الإيجار لغير الغرض السكني عليها ، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

من جانبه علق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية على مطالب النائبة مارسيل سمير قائلا :"  عدم مخاطبة  تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون .. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات".

وتدخل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا : أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية  يسرى علي الفئات المستثناة ".

ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

ويستهدف مشروع القانون ايضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وقد عدلت اللجنة في مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ، وذلك بدلا من المسمى الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

الأحزاب السياسية النقابات المهنية تعديلات قانون الإيجار لغير الغرض السكني عليها الأعباء المالية الجلسة العامة لمجلس النواب

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