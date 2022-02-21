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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاء من البرتغال ليسطع في إنجلترا.. أبرز أرقام برونو فيرنانديز بقميص مانشستر يونايتد

رونالدو - برونو
رونالدو - برونو

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً ساحقاً على حساب نظيره ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيلاند رود، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وواصل البرتغالي برونو فيرنانديز منذ قدومه إلى إنجلترا التألق في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد.

 

فيرنانديز ساهم في تسجيل 20 هدفا هذا الموسم بقميص مانشستر يونايتد.

سجل برونو فيرنانديز 9 أهداف رفقة فريق مانشستر يونايتد وصنع 11 آخرين.

 

وتقدم الشياطين الحمر مبكراً، عن طريق المدافع هاري ماجواير، عقب ركلة ركنية نفذها الظهير لوك شاو، في الدقيقة 34 من زمن اللقاء.

 

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف النجم البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني، من صناعة زميله الإنجليزي جادون سانشو.

 

وعاد ليدز خلال أحداث الشوط الثاني ليشعل اللقاء بريمونتادا سريعة، بعدما سجل هدفين في دقيقتين، عن طريق الثنائي رودريجو مورينو ورافينيا دياز لينجح في إدراك التعادل ويربك حسابات الشياطين الحمر.

واستطاع مانشستر يونايتد التفوق خلال بقية أحداث اللقاء، ليتقدم مجدداً عن طريق لاعب الوسط فريد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله سانشو.

 

واختتم الشاب أنتوني إيلانجا رباعية الضيوف في الدقيقة 88، بعد مجهود فردي من زميله برونو فيرنانديز، الذي قدم له تمريرة سحرية لينفرد بالحارس ميسلير ويسدد الكرة بين قدميه بسهولة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 46 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، بعدما حقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم في البريميرليج.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة، ليقبع في المركز الخامس عشر، ويفشل في الهروب من الصراع مع أصحاب مراكز الهبوط.

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