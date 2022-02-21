برلمانى:الحكومة قادرة على توفير مساكن لأي مستأجر معرض للطرد من مسكنه

قال النائب محمود قاسم إن اقتحام الحكومة لملف الإيجارات محمود، ولكن إن تمكنت الحكومة من تحقيق العدل، متسائلا: هناك طبيعة بين المؤجر والمستأجر، كيف تستطيع الحكومة تحقيق التوازن فيها، قبل أن يؤكد على أن هناك ضرر للملاك حاليا، ولكن القطاع العريض للمستأجرين بالملايين.

وأضاف بعدها قاسم خلال الجلسة العامة للبرلمان ، علينا التأكد من أن الحكومة قادرة على توفير مساكن لمستأجرين في حال كان هناك احتمالية لتعرض أسرة أو فرد للطرد من مسكنه، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع للغاية، وتأخذ الحكومة كامل وقتها قبل أن تخوض في هذا الملف الشائك.

وواصل النائب عن حزب مستقبل وطن: نرجو ألا يكون هناك تصدير حكومي للمشكلات في الشارع، وأن يتم الالتزام بأوسع أشكال الحوار المجتمعي.

وأردف: نريد أن نصل للموائمة والموازنة بين الملاك والمستأجرين، خاصة أننا نعيش في مبادرة "حياة كريمة" ولم تسبقها أية مبادرات من هذا النوع، وأنه امتثالا لهذه المبادرة يجب أن يكون إحداث التوازن وعدم الإضرار بالمواطنين في الحسبان، خاصة أن هذه الأسئلة تثار في الشارع حاليا.