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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عشاق البيئة يشاركون في إحصاء الطيور بـ فنزويلا.. فيديو

الطيور
الطيور

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات لاجتماع الفنزويليون في حديقة في العاصمة كاراكاس لتسجيل ملاحظات حول الطيور كجزء من جهد مستمر من قبل جمعية "فنزويلا أودوبون" للحفاظ على البيئة.

 

وسمحت هذه المبادرة لمحبي الطيور بالتمتع ومشاهدة الطيور، وتسجيل ملاحظات حول مختلف الأنواع الموجودة بالحديقة.

وأوضحت ماريتا هيرنانديز، رئيسة جمعية "فنزويلا أودوبون" للحفاظ على البيئة، أن المشاركين وهم من الأشخاص العاديين يمكنهم جمع البيانات المهمة، وبالتالي فهم يساعدون العلماء على القيام بمهامهم من خلال جمع المعلومات الضرورية.

 

العلماء الطيور طيور جمع المعلومات اجتماع

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