عشاق البيئة يشاركون في إحصاء الطيور بـ فنزويلا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات لاجتماع الفنزويليون في حديقة في العاصمة كاراكاس لتسجيل ملاحظات حول الطيور كجزء من جهد مستمر من قبل جمعية "فنزويلا أودوبون" للحفاظ على البيئة.

وسمحت هذه المبادرة لمحبي الطيور بالتمتع ومشاهدة الطيور، وتسجيل ملاحظات حول مختلف الأنواع الموجودة بالحديقة.

وأوضحت ماريتا هيرنانديز، رئيسة جمعية "فنزويلا أودوبون" للحفاظ على البيئة، أن المشاركين وهم من الأشخاص العاديين يمكنهم جمع البيانات المهمة، وبالتالي فهم يساعدون العلماء على القيام بمهامهم من خلال جمع المعلومات الضرورية.