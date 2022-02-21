تتجاوز 400 مليون دولار.. العاصفة يونس تكبد بريطانيا خسائر فادحة

تسببت العاصفة يونس، في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في بريطانيا، فيما بلغت تقديرات التكاليف التي تكبدتها شركات التأمين أكثر من 408 ملايين دولار.

حسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قتل أربعة أشخاص في المملكة المتحدة وأيرلندا خلال واحدة من أسوأ العواصف منذ عقود، والتي بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة في نيدلز بجزيرة وايت، وهي بيانات إذا تأكدت ستكون الأعلى على الإطلاق في إنجلترا.

وقالت جمعية شبكات الطاقة إن قرابة 400 ألف منزل انقطع عنها الكهرباء ليلة الجمعة، حيث سجل مزودو الشبكات 156 ألف عميل معطل لشبكات الطاقة في المملكة المتحدة، و120 ألفا لاسكتلندا والجنوب، و112 ألفا للغرب، و6 آلاف للشمال و260 لشركة الشمال الغربي.

كما نشرت لقطات على الإنترنت لطائرات تكافح للهبوط في ظل الرياح العاتية.

وألحقت العاصفة أضرارا بسقف ملعب "O2" في لندن، وتحطم برج كنيسة سانت توماس في ويلز، سومرست.

حذر اتحاد شركات التأمين البريطانية من أن العواصف المماثلة السابقة كلفت نحو 360 مليون جنيه إسترليني “390 مليون دولار” من الإصلاحات.

وقال متحدث باسم الاتحاد: "من السابق لأوانه تقدير تكلفة التأمين المحتملة لعاصفة يونس، عندما تركز شركات التأمين على تقييم الضرر، ومساعدة عملائها على التعافي".