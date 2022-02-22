طريقة عمل صوابع زينب لعشاق الحلويات

تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل صوابع زينب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي لعشاق الحلويات.



مقادير صوابع زينب

250 جرام دقيق أبيض

100 جرام سميد بسبوسة

2 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة زيت مقدوح و بارد

ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

4/3 كوب ماء دافئ

زيت ساخن للقلى

شربات ثقيل مكون من :

3 كوب سكر

كوب وربع ماء

عصير ليمون

فانيليا



طريقة عمل صوابع زينب



أولاً نجهز الشربات فنضع السكر و الماء على النار بدون تقليب و بعد الغليان نضيف عصير الليمون و يترك يغلى لمدة 15 دقيقة تقريباً حتى يكون سميك و بعد أن نطفئ النار نضيف الفانيليا حتى نحتفظ برائحتها .

ثم نضيف الدقيق الأبيض والسميد والخميرة والسكر وزرة الملح فى وعاء مختلف، ثم نقدح ملعقتين الزيت ونتركهم حتى يبردوا تماماً،ونضف للمكونات الجافة الزيت مع ملعقتى سمن بحرارة الغرفة ونقوم بعجن المكونات مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج ويمكن استخدام 2/1 كوب ماء فقط حتى لا تلتصق العجينة بالأيد، ونغطيها ونتركها نصف ساعة لترتاح، ثم نقطعها فى كور متساوية الحجم ونشكلها كأصابع، ونقوم بفرد الإصبع على المبشرة لنحصل على شكل مميز وهكذا ثم نغطيها ببلاستيك ونتركها لمدة ساعة وتحمر فى زيت غزير وساخن حتى تأخذ اللون الذهبى وتوضع فى الشربات الثقيل لمدة 3 دقائق حتى تتشربه جيداً، وتصفى بمصفاة فيما بعد لتتخلص من الشربات الزائد وتقدم بالهنا.