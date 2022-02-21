عوض تاج الدين يقدم نصائح للطلاب للوقاية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التطعيمات والمناعة المجتمعية، هي من تحمي من شدة متحورات كورونا، وتجعل هناك قدرة على مقاومة المرض.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي"، أن متحور أوميكرون والإنفلونزا الموسمية موجودة، مناشدا طلاب المدارس والجامعات بضرورة إتخاد الإجراءات الإحترازية والوقائية ويتم تطبيقها بشدة بجانب التباعد الإجتماعي، وإستخدام الكمامات والمطهرات.

وتابع عوض تاج الدين، أنه يجب على الطلاب عدم الإنتقال من مكان مغلق التهوية إلى آخر مفتوح خاصة مع برودة الجو، لأن الإنتقال السريع قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أنه مع الإصابة بكورونا أو الإنفلونزا لا بد من إستشارة طبيب متخصص، مع ضرورة الحصول على التطعيم واللقاح.