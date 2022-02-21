4 كروت صفراء.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي فاركو وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ10 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وتوقفت المباراة لإصابة أحمد مودي لاعب فاركو بعد إصطدام قوي بميدو جابر لاعب طلائع الجيش فى الدقيقة 3 .

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب جابر كامل لاعب فاركو نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على وجه لاعب طلائع الجيش فى الدقيقة 7 .

وتلقي عبد الله بكري لاعب فاركو بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على كريم الطيب لاعب طلائع الجيش فى الدقيقة 31 .

وجاء البطاقة الصفراء الثالثة من نصيب خالد سطوحي لاعب طلائع الجيش نتيجة تدخل قوي على لاعب فاركو فى الدقيقة 34 .

وقبل نهاية الشوط الاول جاءت بطاقة صفراء الرابعة من نصيب طريم الطيب لاعب طلائع الجيش نتيجة تدخل قوي على لاعب فاركو فى الدقيقة 47 .

ويحتل فاركو المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما جاء طلائع الجيش فى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط .