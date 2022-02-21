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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تدين استهداف الإرهاب الحوثي لمطار الملك عبدالله بالسعودية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

صدى البلد

أدانت مصر  اليوم ،الاثنين، بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء فضلاً عما خلفه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من  خسائر مادية.


وأكدت مصر مُجددًا على أنَّ تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة، والمدنيين الأبرياء من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية. 

وتشدد مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، مؤكدة على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

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