60 ألف مشجع..أشرف صبحي يكشف تفاصيل إقامة مباراتي مصر والسنغال باستاد القاهرة..فيديو

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إنه تم التنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة و الداخلية من أجل الاستعداد لمباراة مصر والسنغال القادمتين، مؤكدا أنه تم تحديد استاد القاهرة لإقامة المباراة بمشاركة الجماهير.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناة " ام بي سي مصر " ، أن النظام الذي يتبع في مباراة مصر والسنغال مثل النظام الذي تمت به مباريات كأس الامم الافريقية وسيعلن الاتحاد المصري كافة التفاصيل .

وأوضح الوزير أن عدد الجماهير في مباراة مصر والسنغال لن يقل عن 60 الف مشجع ، مؤكدا أن تواجد الجماهير عامل نفسي مهم للاعبين .