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رئيس الوزراء يتابع الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.. ونواب: خطوات جادة للدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة للارتقاء بمواطنيها.. وتسهم في ضبط النمو السكاني

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية
برلمانية: شعار الجمهورية الجديدة مستحق في ظل خطوات الدولة للارتقاء بحياة مواطنينها
تعليم النواب: اهتمام الرئيس باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية كبير لارتقائها بجودة حياة المواطنين

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمقرر إطلاقها قريباً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.


وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف الوقوف على آخر الإجراءات والتنسيقات المتعلقة باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، المقرر إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين المهام الموكلة إلى الوزارات المعنية، تحقيقاً لما نسعى إليه من أهداف عبر تطبيق الاستراتيجية بكافة محاورها.


وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، من قبل السيد رئيس الجمهورية، وذلك نظراً لدورها فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية فى مختلف القطاعات.


وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط عرضاً مفصلاً للصورة النهائية لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من محاور وبرامج تسهم فى ضبط النمو السكنى، والارتقاء بالخصائص السكانية.


وعلق نواب البرلمان على هذا الأمر مؤكدين ان هذه الاستراتيجية لها دور كبير في الارتقاء بحياة المواطنين بعد صياغة خطة منظمة تعيد النظر في تشكيل الاسرة المصرية من خلال زيادة الوعي .


وفي هذا الاطار قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية في احتياج لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وذلك بسبب كثرة المفاهيم الخاطئة داخل كيان الأسرة، والتي تحتاج إلى تصحيح وإعادة نظر لأن الكيان الأسري نواة أساسية في تقدم المجتمع.


ولفتت عبد الناصر في تصريحاتها لـ صدى البلد" أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضبط النمو السكاني غير المنضبط في مصر، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء وتحسين الخصائص السكانية للمصريين.


وأكملت النائبة مها عبد الناصر، أن الاستراتيجية ستستهدف كافة النواحي التعليمية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى دورها في ضبط النمو السكاني، والذي يعد عائق كبير للتنمية، منوهة أن شعار الجمهورية الجديدة الذي نعيش في ظلاله أصبح مستحق لما تخطوه الدولة من خطوات جادة للارتقاء بحياة مواطنيها.


وعلقت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على متابعة الحكومة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمقرر إطلاقها قريباً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحة أن هذه الاستراتيجية تهدف تحقيق أهداف الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان دعم الاسرة المصرية ووضع تخطيط شامل ينظمها.

 

وتابعت النائبة صبورة السيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان هذه خطة الاستراتيجية جاءت تعتمد على مراعاة كافة مناحي الحياة لأوضاع ومعيشة الاسرة المصرية، بما يضمن توفير حياة كريمة لها في كل المجالات الصحية والتعليمية والثقافية وتحسين مستوى معيشتها.

 

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي على أن استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، حظت باهتمام كبير من الرئيس السيسي لما لها من اهمية بالغة بشان الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري.

ولفتت عضو تعليم النواب إلى أن استهداف الأسرة المصرية أمر في غاية الأهمية، نظرا لأنها النواة الأساسية لبناء المجتمع، وبالتالي حل كافة المشكلات المتجذرة والمتأصلة بالمجتمع.
 

مجلس الوزراء وزير الصحة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي البحث العلمي

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