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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يتفاجأ بحديث مدرب ساجرادا الأنجولي بالفرنسية

ميدو
ميدو

فوجئ الإعلامي أحمد حسام ميدو، بحديث روي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي باللغتين الفرنسية والبرتغالية فقط، وعدم قدرته على الحديث باللغة الإنجليزية.


وأجرى "ميدو" حوارا كاملا باللغة الفرنسية مع مدرب ساجرادا الأنجولي عبر "برنامج الريمونتادا" المُذاع على قناة المحور، مشددا على أنه تعامل مع وضع اضطراري بعدما فوجئ على الهواء بعدم قدرة مدرب ساجرادا على الحديث باللغة الإنجليزية.


وأوضح مدرب ساجرادا في حواره مع ميدو أنه ليس سعيدا بالتعادل مع الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مشددا على أن الزمالك فريق كبير ويمتلك عناصر مميزة في صفوف المنتخب المصري.


وأشار إلى أنه يتفاجئ بتغيير طريقة لعب الزمالك إلى 3/4/3 مشددا على أن الثلاثي محمد أبو جبل ومحمود الونش وإمام عاشور أكثر من لفتوا نظره في الزمالك.


وأكد أنه شكر الله على غياب أحمد السيد زيزو عن اللقاء نظرا لعلمه بخطورة هذا اللاعب، مشددا على أن بترو أتلتيكو المرشح الأبرز للفوز على فريقه في المباراة المقبلة ولكنه سيحاول تحقيق الانتصار.


وختم حديثه مؤكدا أن تواجد بترو أتلتيكو الذي يتواجد في نفس الدوري المحلي مع فريقه بالمجموعة معه بدوري أبطال أفريقيا نقطة إيجابية بالنسبة له.

https://www.facebook.com/watch/?v=226586759613284
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