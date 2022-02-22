مسئول أمريكي يتوقع موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

أكد نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، اليوم الثلاثاء، على استعداد الولايات المتحدة للرد على الخطوة التي أعلنت عنها روسيا.

وقال فاينر وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "نخطط لاتخاذ إجراءات إضافية الثلاثاء ردا على القرار الروسي، ولا زلنا نعتقد أن روسيا قد تقوم بعمل عسكري في أوكرانيا في أي وقت استنادا لأحدث المعلومات الاستخباراتية".

وأضاف: "العمل العسكري الروسي قد يحدث الليلة أو غدا أو في الأيام المقبلة، وتوقعنا العمل العسكري الذي ستقوم به روسيا ولكننا لا نزال نعرض عليها اتباع مسار دبلوماسي".

وتابع: "كل الإشارات التي نراها على الأرض بما في ذلك ما كشف الكرملين عنه تدل على أن روسيا ماضية في عملها العسكري وليس اتباع الدبلوماسية".

وأشار: "لم نغلق الباب أمام الدبلوماسية وعقد اجتماع بين بايدن وبوتين يعتمد على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، ولن يعقد أي اجتماع دبلوماسي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي إذا قامت موسكو بعمل عسكري في أوكرانيا".