عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يتوقع موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، اليوم الثلاثاء، على استعداد الولايات المتحدة للرد على الخطوة التي أعلنت عنها روسيا.

وقال فاينر وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "نخطط لاتخاذ إجراءات إضافية الثلاثاء ردا على القرار الروسي، ولا زلنا نعتقد أن روسيا قد تقوم بعمل عسكري في أوكرانيا في أي وقت استنادا لأحدث المعلومات الاستخباراتية".

txt

لا تذهبوا للمناطق غير المستقرة.. تحذير عاجل من السفارة الصينية في أوكرانيا لرعاياها

txt

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا

وأضاف: "العمل العسكري الروسي قد يحدث الليلة أو غدا أو في  الأيام المقبلة، وتوقعنا العمل العسكري الذي ستقوم به روسيا ولكننا لا نزال نعرض عليها اتباع مسار دبلوماسي".

وتابع: "كل الإشارات التي نراها على الأرض بما في ذلك ما كشف الكرملين عنه تدل على أن روسيا ماضية في عملها العسكري وليس اتباع الدبلوماسية".

وأشار: "لم نغلق الباب أمام الدبلوماسية وعقد اجتماع بين بايدن وبوتين يعتمد على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، ولن يعقد أي اجتماع دبلوماسي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي إذا قامت موسكو بعمل عسكري في أوكرانيا".

 

مستشار الأمن القومي الولايات المتحدة موسكو أوكرانيا الكرملين مسئول أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

قرار عاجل من بايدن بعد اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

موضوعات متعلقة

لا تذهبوا للمناطق غير المستقرة.. تحذير عاجل من السفارة الصينية في أوكرانيا لرعاياها

الرئيس الأوكراني: لا نشعر بالخوف بعد الإجراءات الروسية الأخيرة

الحكومة الأوكرانية تستعد للغزو الروسي عبر هذه الإجراءات

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا

الولايات المتحدة تطالب رئيس أوكرانيا بالتوجه إلى مدينة لفيف

مسئول أمريكي يرد على إعلان بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا

الرئيس الأمريكي يوقع على مرسوم رئاسي بشأن دونيتسك ولوجانسك

الولايات المتحدة تسحب جميع دبلوماسيها من أوكرانيا إلى بولندا

ترشيحاتنا

مسئول أمريكي يتوقع موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

لماذا حدثت الإسراء والمعراج وهل هي معجزة؟.. علي جمعة يرد

لتصبح مليونيرا .. أهم ٧ تطبيقات لإنشاء صور ورسومات NFT

وفقا للقانون.. ضوابط وإجراءات نزع الملكية لصالح المنفعة العامة

الرئيس الفرنسي يدين اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

جون كيري: مصر تبني عاصمة جديدة صديقة للبيئة.. وتنشر الكثير من الطاقة والمشروعات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئا بالكامل في ظاهرة غامضة|شاهد

معلم السينما المصرية..لماذا حذر مجمع اللغة العربية من مشاهدة أفلام محمد رضا؟

أضرار الفراخ البيضاء .. حقيقة أم وهم

مواقف بكى فيها ملك المونولوج.. سر غضب اسرائيل من شكوكو وإجباره على بيع سيارته

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

انطلاق حفل ختام مهرجان أسوان الدولي و تعامد الشمس في معبد أبي سمبل|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ