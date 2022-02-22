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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد وزارة التخطيط يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بمدينة الطود بالأقصر

صدى البلد

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية لمركز ومدينة الطود لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي  2021/2022 بالمركز.

 يضم الوفد سيد زكريا رئيس قطاع تمويل التنمية المحلية ببنك الاستثمار القومي، وأحمد فرج مدير عام مشروعات الصعيد بالبنك، ومحمد رشاد رئيس الإدارة المركزية لمتابعة المحافظات بوزارة التخطيط. 

وشملت الزيارة التي رافقهم خلالها علي سيد صادق نائب رئيس المركز، والمهندس ياسر جاد مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، متابعة عدد من المشروعات؛ منها استكمال أعمال  تتبيش وتبطين ترعة الكلابية بالبرين الأيمن والأيسر ناحية مدخل كوبري الطود إضافة إلى متابعة مشروعات الرصف والتجميل بطريق ترعة السلامية البحرية بداية من نهاية الترعة من مزلقان الطود حتي طريق المصلب بطول 5 كيلو متر وطريق المدينة الشبابية بطول 900 متر، وأيضا رفع كفاءة قطاع الكهرباء بالمركز.


 على صعيد آخر، عقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود  الاجتماع الثاني لمجموعة عمل المخطط التفصيلي في ضوء استغلال الإمكانيات المتاحة للوصول إلى خطة طموحة تستهدف النهوض بكافة الخدمات والمشروعات بمركز ومدينة الطود بما يتناسب مع الأوضاع الحالية ، وما يستهدف تحقيقه من خدمات على مستوى مدينة الطود.

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ومن جانبه أكد  محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أن ذلك يأتي في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا على حل جميع مشكلات المواطنين، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين  في المجالات التنموية والخدمية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية المختلفة.

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