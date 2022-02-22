عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتراجع عن مخطط لمصادرة أراضي تابعة لكنائس بالقدس

إسرائيل تتراجع عن
إسرائيل تتراجع عن مخطط لمصادرة أراضي تابعة لكنائس بالقدس

تراجعت إسرائيل عن مخطط يقضي بتوسيع حديقة عامة في جبل الزيتون بالقدس الشرقية من خلال مصادرة أراض تابعة لكنائس مسيحية.
وأعلنت سلطة الطبيعة والحدائق، التابعة لوزارة البيئة مساء أمس الإثنين، تجميد خطة توسيع "الحديقة الوطنية" حول أسوار البلدة القديمة في القدس.

ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان خلال شهرين

مواقف بكى فيها ملك المونولوج.. سر غضب اسرائيل من شكوكو وإجباره على بيع سيارته


جاء ذلك بعد رسالة بعث بها رؤساء الكنائس الكبرى في القدس إلى وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، طالبوا فيها بوقف الخطة واعتبروا أنها تنتهك حقوقهم في المكان والوضع الراهن.
وقالت سلطة الطبيعة والحدائق في بيان، بحسب صحيفة "هآرتس" إنها لا تنوي "الترويج للخطة في لجان التخطيط وليست جاهزة للنقاش دون التنسيق والحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الكنائس في المنطقة بشأن الطريقة الصحيحة للحفاظ على هذه المنطقة الخاصة".

وتغطي "الحديقة الوطنية" مساحات شاسعة من بلدة سلوان ووادي بن هنوم ومناطق قريبة من أسوار المدينة القديمة بالقدس الشرقية، وتأسست عام 1968، بعد وقت قصير من احتلال إسرائيل للمدينة عقب حرب عام 1967.

ويخضع الجزء المركزي من المنتزه، في منطقة وادي حلوة- سلوان، لسيطرة جمعية إلعاد الاستيطانية، التي وسعت في السنوات الأخيرة مناطق سيطرتها إلى مناطق أخرى في "الحديقة الوطنية".
ومنذ حوالي عام، بدأت سلطة الطبيعة والحدائق في الترويج لخطة لتوسيع الحديقة إلى 275 دونما (الدونم ألف متر مربع) ، معظمها على سفوح جبل الزيتون، وهي منطقة تضم بعض أهم الكنائس والأماكن المقدسة للمسيحية.
وتنص المذكرة التفسيرية للخطة على أن الغرض منها هو "تأمين طابع المنطقة، من خلال الحفاظ على القيم التاريخية والدينية والوطنية والمناظر الطبيعية والمعمارية للموقع".

وقال قادة الكنائس في رسالة بعثوا بها إلى وزير حماية البيئة، إن توسيع "الحديقة الوطنية" تم الترويج له من خلال "عوامل مختلفة تسعى لتقليل، ناهيك عن إزالة، أي طابع غير يهودي في القدس".
وقالت مصادر قريبة من الموضوع للصحيفة، إن رؤساء الكنائس قصدوا جمعية إلعاد الاستيطانية، وأنهم يخشون أن يؤدي إدراج المناطق التي يمتلكونها في "الحديقة الوطنية" إلى تغيير الطابع المسيحي لمنطقة جبل الزيتون.
وقع الرسالة ممثلو أكبر ثلاث كنائس في المدينة – بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث والكاستوس الكاثوليكي (حارس الأرض المقدسة) فرانشيسكو باتون وبطريرك الأرمن نورهان مانوجيان.

إسرائيل تل أبيب الكنائس القدس مخطط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

طقس اليوم.. الأرصاد: أتربة عالقة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 - 2- 2022

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

ترشيحاتنا

مدرب ساجرادا: كارتيرون لم يفاجئني بتغيير طريقة اللعب.. وأتلتيكو الأقرب للفوز أمامنا

سوريا تعلن دعمها لقرار بوتين والتعاون مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

الهجرة: إقبال كبير على وثيقة التأمين من المصريين المقيمين بالخارج.. تفاصيل

عبد العاطي: أكثر من 16 ألف مزارع تقدموا بإقرارات التحول لنظام الرى الحديث في القليوبية

إجازات موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد تصل إلى 45 يوما.. تفاصيل

تشديدات لتنفيذ قرار منع الضرب والتدخين بالمدارس خلال الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

الجوازة باظت.. شجار عنيف بين المعازيم خلال حفل زفاف ولكمة قوية للعريس|فيديو

السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ