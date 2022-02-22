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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبانكوك يونيو المقبل

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران - عضو تحالف ستار العالمي - عن البدء في تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة التايلاندية " بانكوك " اعتبارًا من الأول من  يونيه القادم بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا، وذلك في إطار خطة الشركة الوطنية مصر للطيران لاستئناف الحركة الجوية إلى العديد من النقاط التي كانت قد توقفت بسبب تداعيات كورونا وفي ضوء قرار عدد من الدول بإستئناف حركة الطيران الدولي إليها.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران  أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة عودة تشغيل جميع خطوط الشبكة الجوية التي كانت قد توقفت قبل جائحة كورونا إلى جانب افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لاستكمال خطة التطوير التي وضعتها الشركة وبما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ودول العالم  .

وأضاف أبو العينين أنه من المقرر أن تبدأ الشركة في تسيير رحلاتها المباشرة إلى بانكوك أيام الأثنين والأربعاء والجمعة بطائرات الشركة من طراز الإيرباص A330/300 والتي تسع لعدد 301 ركاب والمزودة بمقاعد Flat Bed بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع المقاعد بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم المباشرة بين القاهرة وبانكوك عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ومكاتب مصرللطيران ووكلاء السياحة حول العالم ومركز الاتصالات ١٧١٧ داخل مصر.

مصر للطيران تحالف ستار حركة الطيران الدولي بانكوك تايلاند

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