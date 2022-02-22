رئيس جامعة بني سويف يوفر وظيفة ومنحة للطالبة حنان حسين استجابة لبرنامج عصر الشباب

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف توفير وظيفة للطالبة حنان حسين التي الطالبة بمرحلة الدكتوراه في الجامعة من محو الأمية، في استجابة لطلبها بتوفير وظيفة الذي كانت وجهته إلى رئيس الجامعة خلال حلقة الأٍسبوع الماضي من برنامج عصر الشباب الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور على قناة إكسترا نيوز.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، أعرب رئيس جامعة بني سويف عن شكره للبرنامج لعرضه تجربة الطالبة حنان حسين والتي تعد تجربة شبابية ناجحة تحدث الصعاب، إذ استطاعت الحصول على شهادة محو الأمية وصولا إلى الحصول على درجة الماجستير وهي الآن طالبة بمرحلة الدكتوراه بجامعة بني سويف.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف أن عرض تجربة الطالبة حنان حسين عرض هادف، معربا عن أمنياته بأن يتمنى الإعلام مثل هذه الأمثلة التي تكون بمثابة قدوة للشباب ورمز للتحدي والكفاح والوصول إلى درجة علمية جيدة.

وأكد الدكتور منصور حسن أنه تقديرا لمجهود الطالبة حنان وتميزها، فإن الجامعة ستقدم لها منحة بتحمل تكلفة مصاريفها الدراسية، والأمر الثاني الاستفادة بها وبخبراتها في محو الأمية، مشيرا إلى حصول جامعة بني سويف على المركز الأول في أعمال محو الأمية.

وأضاف: «سنستفيد بخبراتها وسيتم تعيينها بالاستعانة في موضوع محو الأمية كخبيرة في لجنة محو الأمية وستتولى الجزء الإداري في هذه اللجنة»، لافتا إلى وجود 3 نماذج أخرى حصلوا على الماجستير من محو الأمية، و35 حالة حصلوا على مؤهل عالي من طلاب محو الأمية.

من جهتها، أعربت الطالبة بالدكتوراه حنان حسين عن شكرها للدكتور منصور حسن على استجابته لطلبها عبر برنامج عصر الشباب وقناة إكسترا نيوز، كما أعربت عن شكرها للبرنامج وللإعلامية نانسي نور، مؤكدة فرحتها الشديدة بالاستجابة لطلبها.

وتقدمت حنان بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته التي قدمها للشباب، وقالت إنها لا تستطيع التعبير عن سعادتها بما أعلنه عبر البرنامج من توفير منحة دراسية لها، فضلا عن توفير الوظيفة لها.

وبرنامج عصر الشباب هو برنامج أسبوعي يعرض كل إثنين على شاشة إكسترا نيوز في الثامنة مساء من كل إثنين، ويقدم البرنامج نفسه كمنصة للشباب وعرض تجاربهم ومواهبهم، وتوصيل صوتهم للمسؤولين.

