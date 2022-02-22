عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة بني سويف يوفر وظيفة ومنحة للطالبة حنان حسين استجابة لبرنامج عصر الشباب

حنان حسين
حنان حسين

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف توفير وظيفة للطالبة حنان حسين التي الطالبة بمرحلة الدكتوراه في الجامعة من محو الأمية، في استجابة لطلبها بتوفير وظيفة الذي كانت وجهته إلى رئيس الجامعة خلال حلقة الأٍسبوع الماضي من برنامج عصر الشباب الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور على قناة إكسترا نيوز.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، أعرب رئيس جامعة بني سويف عن شكره للبرنامج لعرضه تجربة الطالبة حنان حسين والتي تعد تجربة شبابية ناجحة تحدث الصعاب، إذ استطاعت الحصول على شهادة محو الأمية وصولا إلى الحصول على درجة الماجستير وهي الآن طالبة بمرحلة الدكتوراه بجامعة بني سويف.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف أن عرض تجربة الطالبة حنان حسين عرض هادف، معربا عن أمنياته بأن يتمنى الإعلام مثل هذه الأمثلة التي تكون بمثابة قدوة للشباب ورمز للتحدي والكفاح والوصول إلى درجة علمية جيدة.

وأكد الدكتور منصور حسن أنه تقديرا لمجهود الطالبة حنان وتميزها، فإن الجامعة ستقدم لها منحة بتحمل تكلفة مصاريفها الدراسية، والأمر الثاني الاستفادة بها وبخبراتها في محو الأمية، مشيرا إلى حصول جامعة بني سويف على المركز الأول في أعمال محو الأمية.

وأضاف: «سنستفيد بخبراتها وسيتم تعيينها بالاستعانة في موضوع محو الأمية كخبيرة في لجنة محو الأمية وستتولى الجزء الإداري في هذه اللجنة»، لافتا إلى وجود 3 نماذج أخرى حصلوا على الماجستير من محو الأمية، و35 حالة حصلوا على مؤهل عالي من طلاب محو الأمية.

من جهتها، أعربت الطالبة بالدكتوراه حنان حسين عن شكرها للدكتور منصور حسن على استجابته لطلبها عبر برنامج عصر الشباب وقناة إكسترا نيوز، كما أعربت عن شكرها للبرنامج وللإعلامية نانسي نور، مؤكدة فرحتها الشديدة بالاستجابة لطلبها.
وتقدمت حنان بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته التي قدمها للشباب، وقالت إنها لا تستطيع التعبير عن سعادتها بما أعلنه عبر البرنامج من توفير منحة دراسية لها، فضلا عن توفير الوظيفة لها.

وبرنامج عصر الشباب هو برنامج أسبوعي يعرض كل إثنين على شاشة إكسترا نيوز في الثامنة مساء من كل إثنين، ويقدم البرنامج نفسه كمنصة للشباب وعرض تجاربهم ومواهبهم، وتوصيل صوتهم للمسؤولين.
 

منصور حسن جامعة بنى سويف حنان حسين محو الأمية قناة إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن المشدد 3 سنوات لـ شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

الكاف يصدم عشاق الأهلي والزمالك بإقامة مبارياتهما في نفس التوقيت

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

ترشيحاتنا

فيكتوريا سيكريت تزيح الستار عن أول عارضة أزياء من متلازمة داون|صور

وزير المالية:الشهر العقاري يرسل للوزارة 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا

لا تنخدعوا بالأجواء نهاراً..الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلاً على جميع مناطق الجمهورية

تجديد حبس المتهم بتعذيب ابنة زوجته حتى الموت في الدقي

نواب يطالبون الحكومة بإعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية

وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها الأردني آليات حماية الأطفال من الإساءة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث صادم.. إصابة شاب بالشلل أثناء جلوسه أمام التلفاز|صور

صدمة عمر صاحبها.. انهيار حظيرة سيارات كلاسيكية باهظة الثمن بسبب يونيس|صور

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

فيديو

رابح صقر يطرح أغنيته الجديدة نوع من البشر .. فيديو

فيديو..نفحات ربانية لخير البرية.. ماذا رأى النبي الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ