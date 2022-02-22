عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس هيئة الأوقاف: نحرص على تحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على حقوق الوقف

وزير الاوقاف الدكتور
وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن عدم تشغيل المعهد الديني الجديد الإعدادي بأبو الغيط بمحافظة القليوبية منذ 15 عاماً حتى الآن.

وقال النائب عادل عامر، مقدم طلب الإحاطة،  خلال اجتماع اللجنة الذي حضره المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس هيئة الاوقاف ، إنه تقدم في الفصل التشريعي الأول بنفس الطلب وتمت التوصية بالتشغيل من خلال التنسيق بشأن قطعة أرض ملك للأوقاف ضمن مساحة المعهد، وتم الاتفاق على أن تتحمل جمعية تنمية المجتمع المحلى القيمة الإيجارية الاسمية الرمزية ولم تتأخر الجمعية وحتى الآن الإجراءات متوقفة من جانب هيئة الأوقاف.

ومن جانبه أبدى رئيس هيئة الأوقاف المهندس علاء عبدالعزيز تجاوبا كبيرا لحل تلك الإشكالية مؤكدا أن الهيئة حريصة علي تحقيق مصالح المواطنين وتسعى دائما لتذليل العقبات مع الحفاظ علي حقوق الوقف .


ورحب رئيس هيئة الأوقاف خلال الاجتماع بتوصية اللجنة الدينية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الأوقاف والأزهر الشريف والنائب عادل عامر، لتفصل بين مستحقات الأزهر بالانتفاع، وفصل الحدود والموافقة على تشغيل الجناح معهد اعدادي

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص الأرض اللازمة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر سنهور مركز كفر شكر محافظة القليوبية.
وقدمت هيئة الأوقاف ردا مكتوبا للجنة، على أن يتم عقد جلسة ممارسة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تتطلب تأمين مبلغ قدره مليون جنيه ولم يتم سداد مبلغ التأمين حتى يتم البدء في الإجراءات.

الأوقاف الموافقة محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين: استعدوا لموجة جديدة من الطقس السيئ.. فيديو

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ازدراء الأديان.. الإدارية العليا تفصل فنانا سخر من معجزة الإسراء

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

ترشيحاتنا

هل كان خطاب بوتين "إعلان حرب".. وما خطورة الاعتراف بـ دونيتسك ولوجانسك؟

إستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.. 10 تصورات و3 محاور للدعم.. تعرف عليها

أسعار الذهب تتراجع عالميا خلال تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يتابع موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين في شرم الشيخ

البرلمان الروسي يوافق على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

الشوط الأول.. انبي يتقدم علي الاتحاد السكندري 1-0 في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لـ "إعصار 63" الذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى

ماذا يحدث في 22/2/2022.. حقائق غامضة حول تاريخ اليوم

فيديو

بثينة رشوان: مخرج المال والبنون استبعدني بسبب رفضي الزواج منه.. فيديو خاص

معرفتش أخد حقى.. بثينة رشوان تروى تفاصيل خسارتها الإنتاجية والمسرح بوابتى

فيديو جراف.. البوسة مافيهاش حاجة.. طلاق ياسمين رئيس من هادي الباجوري

فيديو جراف.. قصة فنان طاف في الشوارع يصرخ بسبب غضب أمه عليه

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ