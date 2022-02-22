بوتين يطالب البرلمان الروسي بالموافقة على استخدام قوات الجيش خارج البلاد

أعلنت رئيس البرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين طلب من الغرفة العليا بالبرلمان الروسي استخدام قوات الجيش الروسي خارج البلاد، مضيفة أن المجلس التشريعي سيعلن قراره قريبا.

وقالت ماتفينكو، إن الطلب تمت دراسته بالفعل من قبل لجان البرلمان الروسي.

وذكرت ماتفيينكو، إنها تلقت طلبا من الرئيس بوتين حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي، موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة.

وأعلنت أن اللجان المعنية في البرلمان الروسي نصحت بالموافقة على تلبية الطلب مع أن يدخل قرار مناسب حول استخدام القوات المسلحة في الخارج حال تبنيه حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وينص مشروع القرار على أن عدد القوات ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها في الخارج أمور يحددها الرئيس الروسي.