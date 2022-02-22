أمين عام حلف الناتو : روسيا ماضية في التجهيز لشن هجوم شامل على أوكرانيا.. فيديو

قال ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو ، ندعم روسيا للمضي بطريق الدبلوماسية، بالإضافة إلى أننا سندعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا، مشددا على احترام وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها .

وأضاف ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو خلال مؤتمر صحفي له ، إننا نرحب بالعقوبات الاقتصادية الذى اعلن عنها العديد من دول الحلف، مؤكدا أن كل المؤشرات تظهر أن روسيا تخطط لشن عملية واسعة ضد أوكرانيا .

وأوضح ينس ستولتنبرج، إنهم سيزيدون حضورهم في أوروبا الشرقية اذا كان ذألك ضروريا ، مؤكدا أن روسيا ماضية في التجهيز لشن هجوم شامل علي أوكرانيا وما قامت به روسيا هو عملية تقدم لقواتها داخل المناطق الانفصالية بأوكرانيا ونشدد علي احترام وحدة أوكرانيا وسلامتها .