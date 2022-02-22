حالة اكتئاب وموس حلاقة.. تفاصيل محاولة ذبح حلاق وسط الشارع بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، ملابسات محاولة ذبح حلاق لنفسه في منطقة الهرم.

وتبين من التحريات، أن المواطنين في الشارع تفاجأوا بسقوط شخص وسط الشارع غارقا في دمائه دون وجود أشخاص حوله أو حدوث مشاجرة.

وشرحت التحريات أن الحلاق يعاني من حالة اكتئاب قام على أثرها بمحاولة ذبح نفسه مستخدما موس الحلاقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بإصابة أحد الأشخاص بسلاح أبيض بأحد شوارع منطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب "حلاق" تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإسعافه.

واستمعت الأجهزة الأمني لأقوال شهود العيان، وفحصت كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وذلك لبيان تعرض المجني عليه لاعتداء من شخص آخر من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.