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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إرشاد أكاديمي مركزي لطلاب المستوى الأول برنامج اللغة العربية بزراعة القاهرة.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ،  عن عقد إرشاد أكاديمى مركزى لطلاب المستوى الأول برنامج اللغة العربية لمن يرغب فى وضع مقترح تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى .

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على الجانب الاخر ، وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث برنامج "التأهيل والتطبيق والمراجعة لنظم الجودة في الأغذية" بالتعاون مع المعهد القومي للجودة، ضمن برامج الماجستير المهني بكلية الزراعة، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على الارتقاء بالعملية التعليمية والبرامج الدراسية، واستحداث برامج جديدة بما يدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والنهوض بالدولة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن برنامج "التأهيل والتطبيق والمراجعة لنظم الجودة في الأغذية" يهدف إلى إعداد وتدريب كوادر قادرة على التطبيق والتأهيل والمراجعة لنظم الجودة والسلامة في مجال الأغذية على المستويين المحلي والدولي، وحصولهم على المعلومات والمعارف المرتبطة بهذا المجال، وتنمية قدراتهم فى التخطيط والإدارة والابتكار والتطبيق، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل والتنافسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بتصنيع الأغذية وصحة وسلامة الغذاء، وتلبية احتياجات سوق العمل من متخصصين في جودة وسلامة الغذاء ومراقبة الأغذية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جودة وسلامة المنتجات الغذائية لها العديد من التأثيرات، منها صحة وسلامة الأفراد، والنهوض بحركة تجارة وتداول واستهلاك الغذاء، ودعم الميزة التنافسية لصناعة الأغذية والتصدير للأسواق العالمية بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتطبيق المواصفات العالمية الحديثة للجودة والسلامة الغذائية التي تصدرها المنظمات الدولية وتطورها باستمرار.

اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة ارشاد اكاديمى مركزى طلاب المستوى الاول تسجيل المقررات الدراسية فصل الدراسى الثانى

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