تشكيل ليل أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن جوسلين جورفينيك، المدير الفني لفريق ليل الفرنسي، تشكيل فريقة لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ليل
وضم تشكيل ليل كل من:
في حراسة المرمى: ليو جارديم
خط الدفاع: زكي تشيليك – جوزيه فونتي – سيفن بوتمان - تياجو دجالو
خط الوسط: ريناتو سانشيز – بنجامين أندري – أمادو أونانا – شيكا
خط الهجوم: جوناثان بامبا – جوناثان ديفيد
تشكيل تشيلسي
وشهد تشكيل تشيلسي عدم تواجد البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يجلس على مقاعد البدلاء
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير
خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو
خط الهجوم: حكيم زياش - كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.