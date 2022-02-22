فياريال يتعادل مع يوفنتوس 1-1 في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع مضيفه فياريال الإسباني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

دوسان فلاهوفيتش لم يُمهل فياريال سوى 32 ثانية فقط ليعلن عن نفسه بتسجيله الهدف الأول لـ يوفنتوس بعد تلقيه تمريرة رائعة من دانيلو، ليطلق تسديدة قوية في الشباك.

بعد ذلك كثف لاعبو فياريال من محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وقاموا بتهديد مرمى يوفنتوس في أكثر من مناسبة، لكن دون هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي فياريال لتعديل النتيجة، وتمكنوا من تحقيق ذلك في الدقيقة 66 عن طريق داني باريخو الذي تلقى تمريرة رائعة من كابوي، ليسدد الكرة في مرمى تشيزني، ليبقي على حظوظ فريقه وفيرة قبل مباراة الإياب بعد 3 أسابيع في إيطاليا.

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كل من:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

خط الدفاع: خوان فويث - راؤول ألبيول - بو توريس - ألفونسو بيدرازا

خط الوسط: إيتيان كابوي - داني باريخو - جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: صامويل شوكويزي - ألبيرتو مورينو - أرنوت دانجوما

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كل من:

وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة فياريال كالآتي:

في حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كواردرادو - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - ويستون ماكيني

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش - ألفارو موراتا.