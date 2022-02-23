مواعيد المباريات اليوم الأربعاء 23 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 23 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف دوريات العالم، وعلى رأسهم مباراة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول امام ليدز بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم



بنفيكا× أياكس- الساعة 10 مساء

أتلتيكو مدريد× مانشستر يونايتد- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



بيرنلي× توتنهام- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

واتفورد× كريستال بالاس- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

ليفربول× ليدز يونايتد- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



إيسترن كومباني× المصري- الساعة 3 مساء على قناة on time sport

الإسماعيلي× الجونة- الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري المغربي



الوداد× حسنية أكادير- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الكونفدرالية



أوتوهو الكونغولي× القطن الكاميرونى- الساعة 3 مساء