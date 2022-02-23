مواعيد المباريات اليوم الأربعاء 23 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 23 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف دوريات العالم، وعلى رأسهم مباراة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول امام ليدز بالدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم
بنفيكا× أياكس- الساعة 10 مساء
أتلتيكو مدريد× مانشستر يونايتد- الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بيرنلي× توتنهام- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
واتفورد× كريستال بالاس- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2
ليفربول× ليدز يونايتد- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إيسترن كومباني× المصري- الساعة 3 مساء على قناة on time sport
الإسماعيلي× الجونة- الساعة 5:30 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات الدوري المغربي
الوداد× حسنية أكادير- الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الكونفدرالية
أوتوهو الكونغولي× القطن الكاميرونى- الساعة 3 مساء