ميدو يعلنها: فرجاني ساسي في الزمالك الموسم المقبل

كشف أحمد حسام ميدو عن عودة فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري الحالي إلى صفوف الزمالك مرة أخرى في الموسم الجديد.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على مسؤوليتي، فرجاني ساسي لاعبا في صفوف الزمالك في الموسم الجديد"

وأضاف: "التوجه لفرجاني ساسي يكمن في عودته للزمالك اللاعب يرغب في العودة والزمالك النجومية والشهرة ولن يقدر أحد على أن يتخلى عنك في منتخب تونس والجماهير تدعمك"

وختم حديثه قائلا: "ساسي يريد العودة للزمالك، وثنائيته مع طارق حامد لا تُعوض ويجب العمل على إعادتها مرة أخرى".