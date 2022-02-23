مسئولو " الإسكان " يتفقدون العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار الحرص على الانتهاء من كافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة.



واستهل مسئولو الإسكان الجولة بتفقد مجاورات المرحلة الثالثة (28 – 29 - 30 - 31 - 34) لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق بتلك المجاورات، كما تفقدوا أعمال رفع كفاءة المنطقة الصناعية الأولى بالمرحلة الثالثة بالمدينة، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال ومدى مطابقته للبرنامج الزمني للمشروع.



كما تفقد مسئولو الوزارة، المباني الخدمية بمنطقة عمارات زهور مايو، كبديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية سابقاً، والتي تشتمل على (السوق التجارية – الحضانة - المركز الطبي - المدرسة)، وذلك تمهيداً لتسليم وحدات الإسكان بالمنطقة للمواطنين كاملة الخدمات والمرافق، لتكون بمثابة مجتمع عمراني متكامل.

كما شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة ومرافقوه، تفقد منطقة وحدات محدودي الدخل " إسكان اجتماعي" بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة النرجس، والتي تضم 465 عمارة سكنية، حيث تم الوقوف على نسب الإنجاز الحالية للمشروع، والتنبيه بإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة بالكفاءة العالية.

وفي ختام الجولة، أشاد مسئولو الوزارة بالجهد المبذول بالمدينة لجميع الأعمال الجاري تنفيذها على كافة المحاور العمرانية، مشددين على ضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات في أسرع وقت، مع الالتزام بالكفاءة والجودة في التنفيذ.

