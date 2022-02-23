رئيس مجلس الدولة : انجزنا ملايين القضايا وحققنا مصالح المواطنين .. صور وفيديو

وجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الـدولــة ، في مستهل حديثة باحتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة، الشكر للقضاة الذين تميزوا في العمل القضائي ، وبذلوا من الجهد ما يستحقون عليه التكريم .
وأكد رئيس مجلس الـدولــة ، أن الوضع في بداية الأمر كان غير دقيق في انجاز الفتاوى وطلبات الراي تتأخر ، ، والرؤية غير واضحة ، ومجلس الـدولــة لم يكن في افضل حال، وأصبح الآن انجاز عالي ، قائلًا ثم بدأنا وانجزنا مصالح المواطنين ، وحكمنا في جميع القضايا القديمة والجديدة ، فضلًا عن التنظيم الالكتروني والورقي للقضايا والطعون .
وأضاف ، كانت النتيجة انجاز مجلس الـدولــة ملايين القضايا ، وأصبح القضاة الآن ينظرون قضايا مقامة من شهور بل منذ أسابيع فقط ، مما أدي الي تقليص امد التقاضي وكسب ثقة المتقاضين .