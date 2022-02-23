رئيس مجلس الدولة : انجزنا ملايين القضايا وحققنا مصالح المواطنين .. صور وفيديو

﻿وجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الـدولــة ، في مستهل حديثة باحتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021 ، وعددهم يناهز المائة، الشكر للقضاة الذين تميزوا في العمل القضائي ، وبذلوا من الجهد ما يستحقون عليه التكريم .



وأكد رئيس مجلس الـدولــة ، أن الوضع في بداية الأمر كان غير دقيق في انجاز الفتاوى وطلبات الراي تتأخر ، ، والرؤية غير واضحة ، ومجلس الـدولــة لم يكن في افضل حال، وأصبح الآن انجاز عالي ، قائلًا ثم بدأنا وانجزنا مصالح المواطنين ، وحكمنا في جميع القضايا القديمة والجديدة ، فضلًا عن التنظيم الالكتروني والورقي للقضايا والطعون .

وأضاف ، كانت النتيجة انجاز مجلس الـدولــة ملايين القضايا ، وأصبح القضاة الآن ينظرون قضايا مقامة من شهور بل منذ أسابيع فقط ، مما أدي الي تقليص امد التقاضي وكسب ثقة المتقاضين .