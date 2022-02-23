قرار جديد من وزير السياحة والآثار بشأن منطقة تل عايد وتل البرايا ببورسعيد

أصدر دكتور خالد العنانى وزير السياحة و الآثار، قرار رقم 318 لسنة 2021 ، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2021 ، نصت مادته الأولي على أن يستبدل نص المادة الاولي من قرار وزير الثقافة رقم 748 لسنة 2003 بالنص التالي : إخضاع منطقة تل عايد وتل البرايا بناحية سهل جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد لتكون مساحة تل آثار عايد “1 ف ، 7 ط ، 22.4 س” ، وتل آثار البرايا بمساحة “3 ف ، 17 ط ، 18.36 س” ، و الموضحين الحدود و المعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات ، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 .

ونصت المادة الثانية من القرار أن ينشر في الجريدة الرسمية الصادر عددها اليوم .