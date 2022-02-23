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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم بقتل سائق توك توك وسرقته بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بالسجن المؤبد لعامل بمزرعة قتل سائق توك توك وسرقه بدائرة مركز بلبيس.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول "بدر إ م" جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام "محمود ع ع " 34 سنه عامل بمزرعة بالأقصر وله محل إقامة بقرية كفر أيوبدائرة مركز بلبيس، بارتكاب الواقعة، حيث قام  باستدراج المجنى عليه  إلى مكان ناء بعيد عن المارة وقام باستخدام "عصا خشبية" متواجدة بالدراجة البخارية" توك توك قيادة المجنى عليه وانهال عليه ضربا وحال محاولة المجنى عليه مقاومته  تعدى عليه بالسكين، وقام بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ولاذا بالفرار.

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تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية  21576  لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

ضبط الشرقية المؤبد مركز بلبيس جنايات الزقازيق الأجهزة الامنية

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