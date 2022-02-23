تعليم القليوبية يكرم الفائزين في مسابقة "اقرأ وارتقى"

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية الطلاب الفائزين في مسابقة "إقرأ وارتقي" تحت رعاية مبادرة حياة كريمة لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وذلك خلال الحفل الذي اقامتة مديرية التربية والتعليم في القليوبية بحضور ابراهيم الصغير مدير عام التعليم العام بالمديرية.

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وعبر وكيل وزراة التعليم عن شكره وتقديره لتوجيه عام المكتبات للمجهودات المبذولة لمتابعة الطلاب الموهوبين والمبدعين في المدارس واشتراكهم بالمسابقات المختلفة لافتا إلى تأهيل ست طلاب على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية لمسابقة نجوم المكتبة، موضحا أن الطلاب يشاركون ايضا في مسابقات النيل مستقبلنا على مستوى المحافظة وفرسان التحدي ومسابقة تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني للقراء.



والطلاب المكرمون هم رنا هشام سالم عوض وجنى احمد فتحي ابو شادي وسلمى نعيم على احمد وفرح هاني اشرف ووليد محسن الليثي وملك خالد سيد وعليا احمد فتحي زيدان وفايزة احمد محمد احمد وعبدالله عواد عبدالعال.



من ناحية أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها تنظيم أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز.



وأكد الدكتور جمال سوسه علي اهتمام الجامعة بهذا الحدث الهام الذي يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.



وقال رئيس الجامعة إن فكرة إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية كانت بغرض تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.



وأشار إلى الهاكاثون سوف يشهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.



وأضاف انه سيتم تأهيل الفرق المشاركة من خلال ندوات عبر الإنترنت مقدمة من خبراء شركة أمازون ويب سيرفيسز، لمدة أسبوع، كما سيتم تقديم تدريب عملي للفرق المؤهلة في مراكز الإبداع ومعامل إنترنت الأشياء المنتشرة في الجامعات المصرية، وأخيرًا سيتم استضافة الفرق المؤهلة لمدة ثلاثة أيام في جامعة بنها وتقديم الدعم والتوجيه والإرشاد اللازم لهم لبناء وتطوير نماذج أولية من ابتكاراتهم، على أن يتم تقييم النماذج الأولية من قبل خبراء متخصصون وإعلان النتائج وتسليم الجوائز في اليوم الثالث



يشار إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.