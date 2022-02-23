ضبط 2250 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مكملات غذائية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل صالات الجيم والألعاب الرياضية، بدائرة مركز طما شمال المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بضبط المدعو "م. ف" 33 عاما، مقيم بندر طما صاحب مركز جيم للألعاب الرياضية، لإدارته منشاة دون ترخيص وحيازة مكملات غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير بالمخالفة للقانون.

وبلغت الكميات المضبوطة 1400 عبوة مكملات غذائية مختلفه الأنواع والأحجام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1779 جمعه مركز طما للسنه 2022.

كما تم ضبط المدعو "م. ع" 25 عامًا مقيم مركز طما صاحب مركز جيم للالعاب الرياضية، لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة مكملات غذائية، مجهوله المصدر بدون فواتير وتم ضبط عدد 850 عبوة مكملات غذائيه مختلفة الأنواع والأحجام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 1784 جنح مركز طما لسنة 2022م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.