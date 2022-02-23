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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التحول للاقتصاد الأخضر خطوة نحو تحقيق رؤية مصر 2030

مشروعات الهيدروجين
مشروعات الهيدروجين الأخضر

ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن أن هناك العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر.

وأكد أن  الدولة تسعى لزيادة استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر والتي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومراعاة البعد البيئى على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث.

 

و أكد “ يحيي ” فى تصريحات له  أن للدولة تحركات عديدة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نفذت واحدة من أكبر المحطات الشمسية فى العالم، المتمثلة فى محطة بنبان بأسوان، وذلك فى إطار السعى للتحول للاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع انعقاد قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

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رئيس الوزراء: وضع استراتيجية متكاملة للهيدروجين الأخضر في مصر قريبا.. والمشروعات تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة

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رئيس الوزراء: شركات عالمية طلبت تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر

ولفت عضو النواب إلى أن الدولة المصرية انتهجت سياسية حكيمة فى تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي ، والتى أبهرت دول العالم أجمع، مشيرا إلى أن مصر  خلال وضعها برنامج الإصلاح الاقتصادى وضعت برامج تتبع أسس و معايير العالمية ، الامر الذي كان له الاثر الأكبر على رغبة العديد من الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر .

 

و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس الثلاثاء اجتماعا لاستعراض جهود جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد.

 

وقال رئيس الوزراء أن العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر، موضحا أن هناك فرصاً واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، لاسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة. 

مجلس النواب مصطفى مدبولي الاقتصاد الاخضر شرم الشيخ قمة المناخ

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