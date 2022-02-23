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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي: مبسوطة قوي من توقعاتكم ومتحمسة للشخصية الجديدة

هبة مجدي
هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدى متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت هبة مجدى في الصور  من كواليس تصويرها لشخصية جديدة وعلقت قائلة :" صباح الفل 
مبسوطة قوي من نسبة توقعاتكم للشخصية اللي بصورها 🤗
و متحمسة جداً للشخصية دي.. دعواتكم" 


يذكر أن هبة مجدى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

هبه مجدى انستجرام الفن مسلسل صور

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