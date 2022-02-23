اقتدوا بالأهلي .. رسالة هامة من شوبير لمجلس إدارة الإسماعيلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رساله لمجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة يحيي الكومي

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف أم أن التعاقد مع حمد ابراهيم لقيادة الفريق أمر جيد ولكن الفريق بحاجه للهدوء التام خلال الفترة الحالية

واضاف أن مجلس الإدارة يعمل بجد من أجل مصلحة الفريق مشددا على أن الاسماعيلي فريق عريق وكبير ويجب أن يعود لسابق عهده

وتابع أنه علي مسؤولي مجلس الإدارة الكف عن التصريحات عبر الوسائل الإعلامية و الاكتفاء بالمتحدث الرسمي فقط للتصريح حال كان هناك ضرورة.

وأكمل أنه كان ينوي إجراء حوار مع أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي ولكن المسؤول الاعلامي اخبره أن هناك تعليمات من مجلس الإدارة بعدم إجراء أي حوارات أو تصريحات من أجل الحفاظ علي هدوء واستقرار الفريق وهو الأمر الذي احترمه بشدة.

وتابع أن الهدوء والاستقرار هما أساس نجاح وتقدم أي فريق مشددا على أن الجميع ينتظر عودة الإسماعيلي لسابق عهده.