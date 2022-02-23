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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكد والسعاية.. مفيدة شيحة: شيخ الأزهر متضامن مع الحق ومش بيخترع قانون

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، الشكر لشيخ الأزهر، على سعيه في موضوع حق الكد والسعاية، موضحة أن معنى مصطلح حق الكد والسعاية حماية مجتمعية للمرأة وحقوقها في أموال الزوج في حالة الطلاق.

 

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن شيخ الأزهر متضامن مع الحق ومش بيخترع قانون، واتعملت منذ قبل في عصر قديم، لافتة إلى أن المرأة لو تزوجت رجلا وسعادته في تحقيق أموال وفي حالة الطلاق يحفظ حقوقها في هذا المال الذي حققه الزوج لأنه ساعدها.

 

وتابعت مقدمة برنامج الستات، أنها خطوة مهمة في سبيل إرجاع حقوق المرأة من الرجل. 
 

https://fb.watch/blZGbLSM8y/
 أثارت دعوة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، ردود فعل واسعة من مختلف العلماء.
 

مفيدة شيحة حق الكد اخبار التوك شو برنامج الستات حماية مجتمعية

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