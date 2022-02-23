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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هزم بطل العالم.. مراهق هندي يحقق إنجازا تاريخيا في الشطرنج

مراهق هندي
مراهق هندي

نجح مراهق هندي في هزيمة بطل العالم بالشطرنج ماغنوس كارلسن ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الأمر .
 

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ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، فان راميشبابو براغناناندا، البالغ من العمر 16 سنة،  أستاذ كبير في لعبة الشطرنج بالهند، حيث واجه كارلسن في بطولة «ميلتواتر شامبيونز تور 2022» عبر الإنترنت والتي شارك فيها 16 لاعباً من النخبة يوم الاثنين.
 


في مقابلة بعد فوزه بـ39 حركة، قال براغناناندا إنه «سعيد حقاً»، لأنه كان مطلوباً منه البقاء مستيقظاً في وقت متأخر من الليل من أجل المشاركة بسبب فارق التوقيت.

وعندما سُئل عما سيفعله للاحتفال، قال المراهق: «علي فقط الذهاب إلى الفراش، لأنني لا أعتقد أنني سأتناول العشاء في الساعة 2:30 صباحاً».

هذا هو الانتصار الأول للمراهق على كارلسن النرويجي، ما جعله ثالث هندي فقط يهزمه، بعد فيسوإناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا.

وغرد أناند: «فخورون دائماً بمواهبنا! يوم جيد جداً لبراغناناندا».
 


وهنأ الحساب الرسمي للحكومة الهندية على «تويتر» المراهق، مضيفاً أنها كانت «لحظة فخر واحتفالات للهند».


وارتكب كارلسن، الذي أحرز لقب بطل العالم عام 2013. عدداً من الأخطاء غير المعهودة خلال البطولة  كلفته الخسارة في النهاية.

وكشف المدرب النرويجي يوم الإثنين، عن إصابته بـ«كورونا» قبل بدء البطولة وأنه لا يزال يشعر بتوعك.

وقال لموقع الاتحاد الدولي للشطرنج: «لقد كان الوضع أفضل قليلاً اليوم، ولكن في اليومين الأولين كنت أشعر أنني بخير، لكن لم يكن لدي الطاقة، ما جعل التركيز صعباً، لأنه عندما حاولت التفكير - ارتكبت الأخطاء».

ويبدو أن المراهق الهندي صُدم بفوزه، حيث غطى فمه من المفاجأة عندما رأى أن فرصة الفوز كانت بين يديه.

وقام كارلسن بتسجيل الخروج فور خسارته المباراة، وبدا «محبطاً بشكل صارخ» من النتيجة، حسب التقرير.

وأصبح براغناناندا أصغر أستاذ دولي في التاريخ بسن العاشرة عام 2016.

لاعب بطل العالم ماغنوس الشطرنج

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