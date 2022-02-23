الحكومة تعلن موعد رفع سعر رغيف الخبز المدعم.. فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سعر رغيف الخبز المدعم لم يتحرك من 34 عامًا، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن المواطن يدفع 7% فقط من قيمة رغيف الخبز، و اللجنة الوزارية قامت بدراسة كل شئ بخصوص رغيف الخبز، من أجل زيادة سعره.

ولفت إلى أن تحرك رغيف الخبز، سيكون معها مظلة اجتماعية، وأكد أن الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الأمر وسيكون هناك رفع سعر رغيف الخبز.

وأشار إلى أن الجميع عليه ترشيد استخدام رغيف الخبر، و أن الأوضاع العالمية و الاحداث بين روسيا وأوكرانيا سينتج عنها زيادة فى رفع سعر القمح.

وكشف أن مصر تستورد قمح من 16 دولة معتمدة، وفى حالة حدوث أمر جديد بين روسيا وأوكرانيا سيتم اللجوء لـ الـ 14 دولى الآخرين.