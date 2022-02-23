الكويت تؤكد دعمها للموقفين المصري والسوداني بشأن سد النهضة

أكد السفير المصري بالكويت أسامة شلتوت دعم الكويت للموقفين المصري والسوداني بشأن أزمة سد النهضة ، وهو موقف عربي موحد للحفاظ على الأمن المائي والحقوق التاريخية لمصر والسودان، مبيناً أن بلاده تعمل تحت شعار «المكسب للجميع»، لكن المياه قضية وجودية لمصر ولا نمنع حق اثيوبيا في التنمية ولكن يجب التوصل الى اتفاق ملزم قانونيا يحفظ حقوق جميع الاطراف.

وذكر السفير المصري في الكويت أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تصل إلى 15 مليار دولار اميركي، منها 4.9 مليارات دولار مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار وتتميز هذه الاستثمارات بتنوعها في مجالات البورصة والعقارات والبنوك والمنتجات الغذائية والبترول والاسمدة والسياحة والمناطق اللوجستية، لافتا الى أن الكويت ثالث دولة عربية من حيث حجم الاستثمارات في مصر.‎

أشار السفير المصري إلى أنه سيجري عقد ملتقى استثماري في القاهرة في شهر مايو بتنظيم مجلس الاعمال المصري - الكويتي بمشاركة غرفتي التجارة في البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية.‎